Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия объяснил, в каких аспектах игры хороши форварды петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун.

По мнению Джикии в интервью «Спорт-Экспрессу», в плане единоборств в «Зените» очень хорош Артем Дзюба, он отлично борется в штрафной. Однако защитник считает, что от Дзюбы знаешь, чего ждать, ведь его сильные качества знакомы — хорошо цепляется за мяч, делает скидки, может развернуть защитника.

«От Азмуна непонятно, чего ждать. Скажем так: Дзюба предсказуемо опасный, а Азмун — непредсказуемо опасный», — подчеркнул Джикия.

Напомним, «Зенит» и «Спартак» проведут встречу 16 декабря в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.