Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина высказала мнение о решении ISU отменить чемпионат Европы в Загребе.

Слова Москвиной приводит агентство ТАСС. Как отметила тренер, это не стало для нее и ее фигуристов сюрпризом, группа предполагала, что такое может произойти.

«Стало ли это для нас катастрофой? Катастрофа — это землетрясение, война, блокада, а отмена чемпионата Европы — это все равно как концерт отменили», — сказала Москвина, добавив, что отмена ЧЕ повлияет на предстоящую подготовку фигуристов, но они сразу смогут перестроиться.

«Начнём заниматься подготовкой к чемпионату мира и Олимпиаде», — сказала Москвина.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года, который должен был состояться в Загребе 25–31 января, отменен из-за пандемии коронавируса.