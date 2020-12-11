Сборная Швеции по лыжным гонкам сможет принять участие в многодневке «Тур де Ски». Информацию об этом сообщает норвежское издание NRK, ссылаясь на Федерацию лыжных видов спорта Швеции.

Лыжники получили одобрение медицинской бригады и смогут бежать в гонках. Представитель федерации Даниэль Фореус отметил, что в команде проделали огромную работу, чтобы минимизировать риск заражения спортсменов по дороге на «Тур де Ски».

«Мы знаем, что интерес к шведским лыжникам велик, равно как и желание команды соревноваться, так что мы нашли решение», — слова Фореуса цитирует телеграм-канал «На 25-м километре». Гонки «Тур де Ски» пройдут с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии.

Ранее от участия в «Тур де Ски»-2021 из-за пандемии коронавируса отказалась сборная Норвегии.