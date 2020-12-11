Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила состав мужской и женской сборных России на этап Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

Состав команды Вяльбе разместила в «сторис» своего «Инстаграма».

В составе женской команды в спринте и на дистанции выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Алиса Жамбалова. Только на дистанции выступят Анна Нечаевская и Яна Кирпиченко, только в спринте — Христина Мацокина, Наталья Мекрюкова.

У мужчин и в спринте, и на дистанции будут бежать Александр Большунов, Ермил Вокуев, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Иван Якимушкин. Только в спринте будут бежать Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Сергей Ардашев, а только на дистанции — Алексей Червоткин, Денис Спицов, Евгений Белов.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе пройдёт с 12 по 13 декабря 2020 года.