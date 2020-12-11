Елена Вяльбе во время мужского марафона на ЧМ в Зеефельде. Фото: скрин Матч-ТВ

Елена Вяльбе во время мужского марафона на ЧМ в Зеефельде. Фото: скрин Матч-ТВ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о допинге в российском спорте и новом антидопинговом законе Родченкова, принятом в США.

Слова Вяльбе цитирует портал газеты «Аргументы и факты». Как считает Вяльбе, проблемы с допингом в России есть, но как и в любой другой стране — в США, Германии, Италии и других государствах.

«По количеству выявленных случаев употребления запрещенных препаратов мы далеко не на первом месте», — отметила глава ФЛГР, подчеркнув, что обвинения российских спортсменов — это наполовину политические игры.

«Принятый в США «пакт Родченкова» вообще никаких доказательств не требует, достаточно звонка информатора — всех сгребут и увезут», — добавила Вяльбе, отметив, что считает ситуацию нонсенсом, поскольку при таком законе не нужно даже агентство WADA.