«Зенит» прервал успешную гостевую серию, при которой петербургский клуб выиграл шесть матчей на чужом паркете. Матч с мадридским «Реалом» завершился первым поражением на выезде и четвертым в Евролиге. «Зенит» сгорел со счетом 79:72, хотя все могло выйти куда хуже. По ходу игры было «минус 22».

В первой четверти команда Паскуаля не совладала с атакой «Реала», пропустив 24 очка. Во втором отрезке «Реал» удалось засушить, но напрочь исчезло нападение «Зенита». Самый же большой урон мадридцы нанесли петербуржцам в третьей четверти, когда «Зенит», обычно, своих соперников настигает. В этот раз преуспел «Реал». У «Зенита» ничего не получалось в нападении, а Мадрид забивал. Итог четверти 22:11. По ходу отрезка преимущество «Реала» достигало больше 20 очков.

Однако, как это уже не первый раз случается с «Зенитом», команда играет до конца. Верные защитные установки Паскуаля, пару удачных атак от Холлинза, Риверса и Томаса — и вот «Зенит» постепенно съедает преимущество хозяев. Четвертая четверть осталась за петербуржцами — «Зенит» даже затащил «Реал» в что-то наподобие концовки, хотя больших сомнений в победе «Реала» в этот момент не было.

После матча Хави Паскуаль посетовал на усталость. Команда, играя в сложном графике, проводила свой четвертый матч за 8 дней.

«Очевидно, что нам не хватало энергии. В первые двадцать минут мы были в игре, контролировали ритм. При этом, нам не хватало энергии. В начале третьей четверти Мадрид был намного лучше, мы были заблокированы в защите, также немного в нападении. Мы совершили много ошибок», — сказал Паскуаль.

Сложный график встреч «Зенита» продолжится в декабре. До конца года подопечным Паскуаля предстоит сыграть еще четыре матча. В среду «Зенит» принимает «Баварию, а в пятницу сыграет в Москве с ЦСКА. Год завершится домашним матчем с «Црвеной Звездой» и гостевой встречей с «Маккаби».