Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о начале сотрудничества с компанией по производству видеоигр.

В своем «Инстаграме» Медведева анонсировала сотрудничество с компанией miHoYo. Фигуристка сыграла главную героиню игры Honkai Impact 3rd — валькирию Дюрандаль в рождественской кампании.

«Выступать в роли Дюрандаль, сильной, смелой и вдохновляющей воительницы, было большим удовольствием для меня», — написала Медведева, отметив, что подготовлено еще очень много интересного в рамках сотрудничества.

Напомним, ранее стало известно, что Евгения Медведева не сможет принять участие в чемпионате России в Челябинске в конце декабря 2020 года. Фигуристка фактически пропускает сезон, поскольку она не из-за травм пропустила этапы Кубка России и этап серии Гран-при.