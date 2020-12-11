Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова ответила, был ли ее переход в академию Евгения Плющенко пиар-ходом.

В подкасте Sports.ru «Чистый хвост» Сотникова дала ответ на вопрос: «Нет, никакого пиара. Мы все обговорили, у нас были очень большие планы, задачи». Фигуристка подчеркнула, что ей в первую очередь нужно было похудеть, поскольку вес и нагрузки у фигуристок не совместимы.

«Мне было нелегко справляться с этим, и как-то все пошло не так, как планировалось», — добавила Сотникова, отметив, что даже когда она получила травму, то надеялась, что сможет вернуться в спорт.

Напомним, Аделина Сотникова официально завершила карьеру в марте 2020 года, соревноваться она перестала с 2016-го года.