Российская фигуристка, чемпионка Европы Софья Самодурова выиграла чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

В сумме за две программы Самодурова набрала 200,11 балла, вырваться на первое место ей помогло лидерство в произвольной программе. В прокате фигуристка допустила ошибку на тройном лутце, скрутив лишь один оборот, а также на четверть недокрутила сольный тройной флип.

Анастасия Губанова, выигравшая короткую программу, по итогам стала второй. В произвольной программе фигуристка допустила ряд ошибок: недокруты на тройном сальхове и риттбергере, в каскаде флип-тулуп на обоих прыжках. Результат Губановой — 192,83 балла.

Третье место заняла Полина Свириденко, ее результат — 184,97 балла. После короткой программы она шла третьей и сумела сохранить преимущество по баллам несмотря на ряд ошибок в произвольной программе.