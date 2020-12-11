Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой практике Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020.

Соревнования проходят на автодроме «Яс-Марина».

Ферстаппен преодолел круг с лучшим результатом в 1 минуту 37,378 секунды, в общей сложности за сессию он проехал 26 кругов. Второе место занимает финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, он уступил результату Ферстаппена всего 0,034 секунды.

Третий результат показал француз Эстебан Окон, он уступил времени лидера 1,137 секунды. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» вернулся в работу после перенесённого коронавируса и занял пятую строчку.

Российский пилот итальянской команды «Альфа Таури» Даниил Квят показал восьмое время на первой сессии, он отстал от Ферстаппена на 1,772 секунды.