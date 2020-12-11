Российская фигуристка, участница Олимпийских игр Мария Сотскова открыла набор в собственную группу фигурного катания.

В своем «Инстаграме» Сотскова опубликовала объявление о наборе учеников от 1 юношеского разряда. Занятия будут проходить в спортивной школе «Клуб Лидер».

«Вместе мы сможем тренироваться, участвовать в соревнованиях, сдавать разрядные нормативы и тесты по скольжению», — написала Сотскова.

Напомним, спортивную карьеру Мария Сотскова завершила в 2020 году (де-факто — в ноябре 2019 года), после чего стало известно, что спортсменка получит 10-летнее отстранение от спорта из-за допинг-скандала. Спортсменка не уведомила допинг-офицеров о том, что завершает карьеру, и в марте 2020 года к ней пришли, чтобы забрать допинг-пробу. Сначала спортсменка отказывалась, но затем сдала материал, и тот дал положительный результат на фуросемид. Справка из клиники, которую предоставила Сотскова в оправдание, оказалась недействительной.