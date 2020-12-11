На Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе чемпионата Формулы-1 в текущем сезоне сегодня, 11 декабря, состоится вторая свободная практика.

Соревнования проходят на автодроме «Яс Марина». Начало назначено на 16:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию второй тренировки можно увидеть здесь:

Первую практику в Абу-Даби выиграл пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, он преодолел круг с лучшим результатом в 1 минуту 37,378 секунды. Второе место занимает финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, он уступил результату Ферстаппена всего 0,034 секунды. Российский пилот итальянской команды «Альфа Таури» Даниил Квят показал восьмое время на первой сессии, он отстал от Ферстаппена на 1,772 секунды.

На субботу, 12 декабря, запланированы третья тренировка и квалификация, а на воскресенье, 13 декабря, итоговая гонка.