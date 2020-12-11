Жуткие проблемы с составом «Зенита» в этой еврокубковой кампании принесли хоть какую-то пользу. Алексей Сутормин, обычно играющий на фланге атаки, достойно провел несколько матчей на позиции правого защитника. Сутормин стал там играть по ходу игры с «Лацио» в Риме, выйдя на замену после травмы Дугласа Сантоса, когда действующий справа Далер Кузяев перешел в центр.

Следом «Зенит» провел матчи с «Ахматом», «Арсеналом», «Брюгге», «Уралом» и «Боруссией». Во всех них справа играл Сутормин, наладивший приличное взаимодействие с Малкомом. Атакующие качества Сутормина помогали ему заполнять треть при подключениях под подачу. А в защите Сутормин также освоился довольно быстро, хотя и не избежал ошибок на новом для себя месте.

У Сутормина уже был опыт игра на фланге обороны. Правда, при игре в три центральных защитника — так его иногда использовал на тот момент главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов. Сейчас в «Зените» с каждым матчем Сутормин выглядел все увереннее, даже действуя в четверке защитников.

Перед игрой заключительного тура Лиги чемпионов основной и единственный правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев восстановился после травмы и попал в заявку на матч с Дортмундом. Учитывая, что Караваев даже вышел на замену, он был готов провести и больше игрового времени. Однако при выборе стартового состава Семак предпочел Сутормина. Значит его игра устраивала тренера.

Сейчас Караваев полностью восстановился, набрал форму и вроде как готов вновь бороздить бровку. Однако у него теперь есть достойный дублер — универсализм Сутормина позволяет использовать его в этой роли. Для самого Сутормина позиция правого защитника — новый виток в развитии карьеры. Из-за высокой конкуренции он не имел больших перспектив выходить в основе «Зенита» на фланге нападения. Дефицитность позиции правого защитника позволяет дорасти в этом амплуа даже до сборной. Для этого нужно вытеснить из состава играющего без замен Караваева, который, как известно, стал игроков основной обоймы для Станислава Черчесова.