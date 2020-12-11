Петербургский «Зенит» сегодня, 12 декабря, сыграет с московским «Динамо» матч в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Игра состоится в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени.

Зрителей на стадионе не будет в связи с ограничениями по противодействию пандемии коронавируса, на матч смогут попасть только посетители лож и обладатели абонементов в бизнес-клуб.

Главным арбитром встречи «Зенит» — «Динамо» станет Сергей Иванов, на боковых линиях ему будут помогать Арам Петросян и Рустам Мухтаров. Резервным арбитром встречи будет Анатолий Жабченко.

В предыдущем туре РПЛ «Зенит» обыграл «Урал» со счетом 5:1, а «Динамо» с минимальным счетом сумело обыграть тульский «Арсенал».