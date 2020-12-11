Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о том, как себя чувствуют его подопечные, чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

По словам Жулина, которые цитирует портал РИА Новости, температура у Синициной и Кацалапова колеблется в районе 37-38 градусов, однако состояние очень странное: фигуристы чувствуют слабость, но тесты на коронавирус у всех отрицательные.

«Люди уже озверели сидеть дома. А если учесть, что отменили чемпионат Европы, то вообще какая-то мотивация пропадает», — сказал Жулин, выразив надежду, что фигуристы не разделяют его пессимистичных взглядов.

«Я их жду на льду и буду смотреть по ситуации, как мы вообще будем готовиться к чемпионату России», — отметил Жулин.

Напомним, из-за болезни фигуристам пришлось пропустить пятый этап Кубка России в Москве.