Петербургский хоккейный клуб СКА сегодня, 12 декабря, сыграет с рижским «Динамо» выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра состоится в Риге на стадионе «Арена-Рига» и начнется в 18:00 по московскому времени.

В понедельник, 7 декабря, эти команды сыграли между собой в Санкт-Петербурге. По итогам основного времени матча счет остановился на отметке 3:3, а по буллитам победу одержала рижская команда.

Затем СКА на домашней арене сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом», одержав победу со счетом 7:2. Игра прошла в четверг, 10 декабря. «Динамо» после тяжелой победы над СКА отправилось в Череповец на выезд к «Северстали» и вновь потерпело поражение со счетом 2:4.

В прошлом сезоне обе победы в противостоянии одержала команда из Петербурга.