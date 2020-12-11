Российский тренер по фигурному катанию Ирина Жук рассказала о состоянии своих учеников, танцевальной пары Александры Степановой и Ивана Букина.

Слова Жук цитирует портал РИА Новости.

«У Вани и Саши все хорошо, они восстановились, теперь готовимся к чемпионату России», — отметила тренер, подчеркнув, что фигуристы находятся в очень хорошем настроении и рвутся в бой. Они соскучились по выступлениям и уже устали от болезней.

Напомним, Александра Степанова/Иван Букин еще не выступали в сезоне-2020/21, они пропустили контрольные прокаты из-за травмы партнерши, а затем не смогли принять участие и в двух этапах Кубка России, поскольку сначала коронавирусом болел партнер, а затем — партнерша. Чемпионат России в Челябинске пройдет с 24 по 27 декабря 2020 года.