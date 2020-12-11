Нынешний сезон СКА — самый массовый по участию в матчах хоккеистов клуба. Всего в 36 играх КХЛ приняли участие 18 защитников и 34 нападающих. 52(!) игрока системы клуба выходили на лед в матчах, где обычно задействовано не больше 20 хоккеистов. Лучших среди них выбрать непросто. В статистических лидерах всей лиги по очкам нет ни одного игрока СКА. В армейском клубе равное распределение забитых шайб и передач.

Владимир Ткачев, нападающий, 29 очков (10+19), «+10»

Ткачев был лидером СКА в этом сезоне, в нынешнем он продолжает брать на себя лидерскую роль. И пусть влияние на игру команды Брагина не так заметно, как раньше, Ткачев все равно — лучший бомбардир команды с хорошим отрывом. Его вотчина — техничное, виртуозное владение клюшкой, а также игра в большинстве.

Андрей Кузьменко, нападающий, 22 очка (8+14), «+13»

Кузьменко наиболее часто играющий лидер армейцев и лидер команды по показателю плюс-минус. Его вклад в игру также заметен: порой Кузьменко выдает просто шедевральные голы. Кузьменко хорош с шайбой — его умелая игра корпусом, где он раскручивает позвонки защитником, иногда напоминает то, что вытворяли с шайбой и клюшкой в СКА Панарин и Гусев.

Антон Бурдасов, нападающий, 21 очко (15+6), «+3»

Если бы Бурдасов отдавал больше результативных передач, то определенно входил бы в круг лучших бомбардиров КХЛ. Пока он лишь седьмой снайпер лиги. Бурдасов отвечает в СКА за то, чтобы исполнить с кистей, когда это особенно нужно.

Лукас Бенгтссон, защитник, 14 очков (3+11), «+13»

Шведский защитник — лучший в СКА по показателю плюс-минус. Бенгтссон не слишком результативен, но полезен. Если бы он провел чуть больше матчей (у шведа только 23 встречи), его статистические показатели были был еще лучше.

Игорь Ожиганов, защитник, 21 очко (4+17), «+3»

Ожиганов является самым результативным защитником СКА и претендует на то, чтобы опередить по очкам форвардов. Особенно хорошо у него получаются результативные передачи. С участием Ожиганова было заброшено 17 шайб — третий показатель в КХЛ среди всех защитников и 21-й среди всех игроков в лиге.