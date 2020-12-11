На этапе Кубка мира в Хохфильцене стартовал спринт с участием Логинова и Гараничева

В Хохфильцене (Австрия) в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону стартовала мужская спринтерская гонка. Бесплатную прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или онлайн по ссылке.

Спортсмены преодолеют дистанцию в 10 километров и пройдут два огневых рубежа: один из положения лежа, второй — стоя.

Сборную Россим в сегодняшней гонке будет представлять шесть биатлонистов — это максимальная квота на этапе Кубка мира. Первым из россиян на дистанцию уйдет Матвей Елисеев, он получил 13-й стартовый номер. Александр Логинов стартует 16-м, Латыпов — 31-м, Бабиков — 36-м, Гараничев — 58-м, Халили — 103-м.