Известный продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на отмену чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию.

«Очевидна отмена Финала Гран-при, потому что непонятно было, что происходит с этапами. Очень жаль, что отменили чемпионат Европы. Это традиционно российский турнир, мы выигрываем на нем много медалей, для многих это возможность себя заявить», — сказал Авербух, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист выразил надежду на то, что чемпионат мира состоится. Он также предположил, что будет принято решение о проведении еще одного соревнований, поскольку без чемпионата Европы несколько уменьшится значение чемпионата России.

Авербух подчеркнул, что чемпионат России остается главным стартом сезона и в любом случае сохраняет свою важность, но нужно дождаться, что на этот счет скажет ФФККР и будет ли определяться состав сборной.

«Но очень жаль, что уже второй сезон получается очень сложным для фигуристов. Хочется всем ребятам пожелать терпения. Я не представляю, если бы такая беда была, когда я сам катался. Поэтому, в общем, это все очень плохо», – сказал Авербух.

Напомним, об отмене чемпионата Европы и финала Гран-при стало известно в четверг, 10 декабря. Чемпионат Европы будет проходить в Челябинске в период с 24 по 27 декабря.