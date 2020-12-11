Десять лет назад, 11 декабря 2010 года, на Манежной площади произошли массовые беспорядки, поводом для которых стало убийство фаната «Спартака» Егора Свиридова.

Как вспоминает Москва.ру, несанкционированную акцию тогда поддержали около 5 тысяч молодых людей, в числе которых оказались и сторонники националистических организаций. В результате протестов пострадали 32 человека, семеро из них попали в больницу.

Участникам протеста пообещали, что убийство Свиридова будет раскрыто. К толпе обратился глава столичного ГУВД Владимир Колокольцев с обещанием, что злоумышленники понесут заслуженное наказание. Однако протестующие не были удовлетворены этим заявлением и переместились с Манежной площади к станциям метро «Театральная», «Охотный ряд» и «Университет».

28-летний Егор Свиридов был убит 6 декабря 2010 года в Москве, в районе Кронштадтского бульвара, во время драки. Конфликт произошел с выходцами из Северного Кавказа, в котором участвовало с одной стороны пять человек, включая Егора и девушку, а с другой стороны шесть человек.