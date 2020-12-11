Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на женскую эстафету, которая состоится в Хохфильцене (Австрия) в рамках третьего этапа Кубка мира.

За национальную команду выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева, сообщает пресс-служба СБР в телеграм-канале.

Эстафета будет проходить в субботу, 12 декабря, спортсменки выйдут на старт в 13:45 по московскому времени.

Напомним, сегодня в Хохфильцене состоялся женский спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, россиянки оказались вне топ-15. Лучшей из команды стала Кайшева, финишировавшая с 18-м временем. Победу одержала представительница Белоруссии Динара Алимбекова.