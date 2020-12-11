Судебное заседание по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, в очередной раз перенесено.

Как сообщает «Чемпионат», заседание состоится в следующую пятницу, 18 декабря, и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Напомним, ранее арбитр Данченков, выступающий в роли пострадавшего, выразил несогласие с рассмотрением уголовного дела в особом порядке. Он написал для мирового судьи заявление с просьбой о рассмотрении дела в общем порядке. Также арбитр попросил организовать вызов и допрос всех свидетелей.

В августе текущего Широков избил Данченкова прямо на поле в ходе матча любительских команд. Судья решил не назначать пенальти, что вызвало вспышку гнева со стороны футболиста.