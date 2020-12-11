Молодежная сборная России ведет подготовку в чемпионату мира, который традиционно стартует под занавес года. Уже 13 декабря сборная России U20 полетит в Эдмонтон, чтобы после прохождения карантина и повторных тестов на коронавирус, провести заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря россиянам предстоят контрольные матчи со Словакией и Канадой. 26 декабря команда Игоря Ларионова начнет турнир МЧМ матчем со сборной США.

Лидеры этого созыва молодежки — ветераны прошлого созыва, игроки СКА — вратарь Ярослав Аскаров и свежеизбранный капитан — нападающий Павел Подколзин.

По словам Игоря Ларионова, Василий – капитан команды, потому уже третий год находится в молодёжной сборной России — тренерский штаб знает его качества как лидера, а его высокие амбиции являются примером для всех ребят.

«Это мастер и человек, который тащит всех вперёд. Ассистентов выберем, когда приедем в Эдмонтон. Василий – большой профессионал, довольны его работой на этом сборе. Приятно видеть его нацеленность и отдачу в каждой тренировке — это заводит ребят, — сказал Ларионов.

Сам Подголзин поблагодарил тренерский штаб за доверие, которое постарается оправдать. По словам Подколзина, он уже два раза ездил на МЧМ — это всегда были исключительно приятные эмоции.

«Уже много раз говорил и повторю ещё раз, что подготовка к турниру и сам чемпионат – это лучшее время в жизни. Мы все одна большая семья, надо наслаждаться этой ситуацией», — отметил Подколзин, подчеркнув, что исследовал все ошибки и сделал все выводы с прошлых турниров.

Голкипер молодёжной сборной России Ярослав Аскаров отмечает шикарную атмосферу в этой сборной и слаженность всех хоккеистов сборной России.

«У них одна голова на всех, прекрасно чувствуют, всегда видят друг друга. У России сейчас очень слаженный коллектив», — отмечает Аскаров.

Аскаров готов к бою: он сделал выводы из прошлого МЧМ, провёл работу над ошибками и анализ с тренерами Рашитом Давыдовым и Николаем Хабибулиным.