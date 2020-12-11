Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на отмену чемпионата Европы в связи с пандемией коронавируса.

«Ожидал этого решения, особенно после того, как несколько недель назад сообщили, что в том ледовом дворце, где должен был проходить чемпионат Европы, открыли госпиталь для больных. Всё это было прогнозируемо», — сказал Ягудин, слова которого приводит РИА «Новости».

Экс-спортсмен выразил надежду, что найдется какой-то выход из ситуации и будет проведен хотя бы чемпионат мира, потому что на нем должны разыгрываться квоты на Олимпиаду 2020 года. Он также отметил, что в нынешней ситуации можно оставить и те квоты, которые были разыграны ранее.

Напомним, в четверг, 10 декабря, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене чемпионата Европы и финала Гран-при.