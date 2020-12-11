Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк озвучил задачу, поставленную перед национальной командой на молодежный чемпионат мира-2021.

Специалист подчеркнул, что к МЧМ-2021 будет приковано пристальное внимание всех россиян, поскольку на нем выступят будущие звезды мирового хоккея. По словам Третьяка, сборная России усиленно готовилась к турнира.

«Задача всегда одна — золото. Мы сегодня много говорили о команде, дисциплине, выполнении тренерского задания. У меня опыт большой, и победы были, и поражения. Разобрали все нюансы, чтобы ребята понимали, что каждый матч — это финал, и надо уважать соперника», — сказал Третьяк, слова которого приводит «Чемпионат».

Он подчеркнул, что игроки всегда нацелены только на победу, а турнир всё расставит по своим местам.

Напомним, молодежный чемпионат мира будет проходить в Эдмонтоне (Канада), турнир стартует 25 декабря и завершится 5 января.