В Хохфильцене (Австрия) завершился мужской спринт, который проходил в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Дале, не допустивший ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе время показал француз Кентен Фийон-Майе, который также чисто отработал на стрельбе. Его отставание от лидера составило 17,1 секунды. Замкнул тройку призеров француз Фабьен Клод с одним промахом и 29 секундами отставания.

Норвежец Йоханнес Бё стал четвертым, его брат Тарьей — 11-м. Швед Себастьян Самуэльссон финишировал пятым.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 20-е место. Эдуард Латыпов — 21-й, Евгений Гараничев — 29-й, Матвей Елисеев — 32-й, Антон Бабиков — 57-й. Карим Халили финишировал 71-м и не попал в гонку преследования.