На автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби продолжается заключительный в сезоне этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 11 декабря, состоялась вторая свободная практика, лучшее время в ней показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Со вторым результатом финишировал его напарник Льюис Хэмилтон, третьим стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 11-е время, его партнер по команде Пьер Гасли — 13-е.

Ранее состоялась первая тренировка, тройку лидеров в ней составили Ферстаппен, Боттас и Эстебан Окон. Квят финишировал восьмым.

Завтра, 11 декабря, в Абу-Даби состоится третья сессия свободных заездов и квалификация.