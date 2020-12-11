Сборная России по биатлону обновила антирекорд, проведя 29 гонок подряд без попадания в медали.

Последний раз представитель России поднимался на подиум на чемпионате мира 2020 года в Антхольце: тогда Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован, когда у руля СБР находился Владимир Драчев: в сезоне-2019/20 российская команда не попадала на подиум в 28 гонках подряд. Ранее длительный безмедальный период был у сборной России в 2016 году при Александре Кравцове.

Напомним, сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене (Австрия) прошли две гонки в рамках третьего этапа Кубка мира. В женском спринте лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева с 18-м результатом, у мужчин Александр Логинов стал 20-м.