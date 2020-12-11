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  • 18:50,  11 декабря 2020
Хоккей
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Хоккеист СКА Подколзин будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира

Хоккеист СКА Подколзин будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира
Василий Подколзин. Фото: ХК "СКА-Нева"

Нападающий СКА Василий Подколзин будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Об этом сообщил главный тренер команды Игорь Ларионов, слова которого приводит РИА «Новости».

«Капитаном будет Василий Подколзин, он в команде уже третий год. Он настоящий лидер. По ассистентам мы пока не определились», – сказал Ларионов.

Напомним, молодежный чемпионат мира будет проходить в Эдмонтоне (Канада), турнир стартует 25 декабря и завершится 5 января.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что перед сборной России поставлена задача завоевать золотые медали чемпионата.

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