Хоккеист СКА Подколзин будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира

Нападающий СКА Василий Подколзин будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Об этом сообщил главный тренер команды Игорь Ларионов, слова которого приводит РИА «Новости».

«Капитаном будет Василий Подколзин, он в команде уже третий год. Он настоящий лидер. По ассистентам мы пока не определились», – сказал Ларионов.

Напомним, молодежный чемпионат мира будет проходить в Эдмонтоне (Канада), турнир стартует 25 декабря и завершится 5 января.