Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свое выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Спортсменка заняла 31-е место с одним промахом.

«Ощущения совсем не те, что хочется. И результат не тот, который я могу показать. Но на данный момент только это имеется. Мне нужны старты, я надеюсь, буду прибавлять. Как обычно, надеяться на лучшее», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

Биатлонистка подчеркнула, что проделала большую работу и сделала скачок по нагрузке и всем показателем. Куклина уверена, что способна на лучший результат.

«То падение, которое произошло в Контиолахти… Не знаю, сколько я буду вылезать из этого состояния. Возможно, психологически утопила себя. Просто выхожу, настраиваюсь», — сказала Куклина.

Россиянка добавила, что сейчас не может продемонстрировать что-то сверхъестественное, но готова бороться в эстафете.

Напомним, эстафета состоится 11 декабря, вместе с Куклиной за Россию побегут Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Евгения Павлова.