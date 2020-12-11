«Мерседес» рассматривал возможность приглашения россиянина Никиты Мазепина на молодежные тесты, затем отказался от этой идеи. Появились предположения, что это связано с недавним скандалом из-за видео, которое опубликовал пилот.

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прояснил ситуацию.

«У нас есть длительная программа с Никитой Мазепиным, рассчитанная на год, по которой он работает с нами с машиной образца двухлетней давности. Что касается молодёжных тестов, мы приняли решение в последние моменты и предоставили возможность Стоффелю Вандорну и Нику де Врису», — сказал Вольф, слова которого приводит Autosport.

Он добавил, что пилоты работают с командой в Формуле-Е и отлично справляются со своими задачами. Так как Стоффель не получил шанса в минувшие выходные, есть смысл посадить его за руль болида теперь. Вольф подчеркнул, что выбор никак не связан с недавним инцидентом.

Напомним, ранее Мазепин опубликовал видео, на котором якобы пристает к девушке. Затем ролик был удален.