Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от женской эстафеты, которая состоится в Хохфильцене (Австрия) в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

«Уверен, что в женской эстафете наша антирекордная серия прервётся и мы завоюем медаль. А если мой прогноз не сбудется, то я в прямом эфире съем перчатку. Проглотить не обещаю, а пожевать — пожую», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

При этом комментатор выразил уверенность, что жевать перчатку ему не придется, поскольку россиянки обязательно поборются за медали.

Напомним, сегодня, 11 декабря, сборная России установила новый антирекорд, проведя 29 подряд гонок без медалей (учитываются результаты мужской и женской команд).