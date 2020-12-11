Ирина Жук, тренер танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин, сообщила, что фигуристы выступят на чемпионате России с прошлогодним произвольным танцем.

«Мы поставили Саше и Ване новый произвольный танец, ребята накатали его, но показывать в этом сезоне его не будем. Он пойдет на олимпийский сезон», — сказала Жук, слова которой приводит РИА «Новости».

На чемпионате России и чемпионате мира, если он не будет отменен, Степанова и Букин выступят со старым произвольным танцем, поставленным под хит Джастина Тимберлейка, отметила Жук. Она подчеркнула, что в программу были добавлены новые нюансы, благодаря чему она заиграла новыми красками.

Напомним, Степанова и Букин еще не выступали в текущем сезоне, но планируют выйти на лед на чемпионате России. Турнир будет проходить в Челябинске 24-27 декабря.