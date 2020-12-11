Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский выразил мнение, что Ульяна Кайшева и Евгения Павлова должны возобновить общение с прессой.

«Я обязательно поговорю с Павловой и Кайшевой. Не знаю, почему они не дали интервью в эфире. Такого указания абсолютно нет. Они должны общаться с журналистами, должны приходить и говорить», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее Павлова вступила в конфликт с корреспондентом Дмитрием Заниным. В микст-зоне спортсменка заявила, что чувствует себя некомфортно в команде, после чего обвинила журналиста в том, что он якобы оказывал на нее давление.

Кайшева обиделась на комментатора Дмитрия Губерниева за то, что он раскритиковал ее за слова об отсутствии целей на сезон.