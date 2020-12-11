Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал отказ норвежцев от участия в этапах Кубка мира в связи с пандемией коронавируса.

«Кубок мира продолжается вне зависимости от того, есть там главные соперники или нет. Они решают свои проблемы, мы — свои. Все спортсмены заряжены на результат, готовятся к гонкам. Всё идёт по плану», — заявил Бородавко, слова которого приводит «Чемпионат».

Он подчеркнул, что главным стартом в этом сезоне станет чемпионат мира, а предновогодние этапы и «Тур де Ски» — это подготовка, которая поможет набрать форму.

«Нельзя относиться к соперникам снисходительно, думать, что мы сильнее на голову. Это может показать только гонка. Нет никаких шапкозакидательских настроений», — сказал Бородавко.

Напомним, сборная Норвегии приняла решение не участвовать в декабрьских этапах Кубка мира, а также пропустить многодневку «Тур де Ски» в январе.