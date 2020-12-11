В Хернинге (Дания) на арене «Йюске-Банк-Боксен» стартовал матч между сборными России и Франции в рамках чемпионата Европы по гандболу среди женских команд. Бесплатную прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Стоит отметить, что обе команды выиграли все предыдущие матчи на турнире. Россиянки обыграли сборные Испании, Чехии, Швеции и Черногории, а француженки — команды Черногории, Словении, Дании, Испании.

Эти же сборные стали финалистами предыдущего чемпионата Европы, который состоялся в 2018-м году. Тогда победа осталась за француженками — 24:21. Сборная России еще ни разу не выигрывала континентальное первенство, серебряные медали являются ее лучшим результатом.

Текущий турнир является квалификационным к чемпионату мира 2021 года, который пройдет в Испании в следующем декабре.