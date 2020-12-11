Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала финалистов премии Пушкаша, которую вручают за самый красивый гол года.

За награду будут бороться полузащитник бразильского «Фламенго» и его гол в ворота «Сеары», форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший «Бёрнли» и нападающий Луис Суарес, отличившийся за «Барселону» в матче с «Мальоркой». Сейчас Суарес защищает цвета мадридского «Атлетико».

Церемония ФИФА The Best 2020 состоится на следующей неделе, 17 декабря. В связи с пандемией и сложной эпидемиологической обстановкой в мире мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Голосование стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.

На церемонии будут награждены и победители в других категориях, в том числе лучший игрок и лучший тренер.