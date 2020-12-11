Норвежский биатлонист Йоханнес Дале объяснил, почему не сдержал слёз после финиша спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Так много эмоций, так много слез сегодня… Это была моя большая мечта. Как видите, я плачу, но это слезы счастья. Я очень счастлив. Я так долго ждал этого, и одержать победу на Кубке мира – это невероятно!» — приводит слова Дале IBU.

Для 23-летнего биатлониста эта победа стала первой в карьере в личных гонках. Дале признался, что чувствовал себя очень хорошо и с самого начала гонки старался выкладываться полностью. По словам спортсмена, он практически не устал, поэтому на последнем круге у него осталось много сил.

Напомним, второе и третье места заняли французы Кентен Фийон-Майе и Фабьен Клод соответственно.