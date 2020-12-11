В Давосе (Швейцария) стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам, соревнования будут проходить 12 и 13 декабря.

В субботу, 12 декабря, состоятся мужская и женская спринтерские гонки. Женский четвертьфинал стартует в 15:45 по московскому времени, сразу после него начнутся мужские забеги.

В воскресенье, 13 декабря, пройдут гонки свободным стилем с раздельного старта. В 12:45 на дистанцию отправятся женщины, им предстоит преодолеть 10 километров. В 15:30 стартует мужская гонка на 15 километров.

В составе сборной России в спринте и на дистанции выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Алиса Жамбалова. Только на дистанции выступят Анна Нечаевская и Яна Кирпиченко, только в спринте — Христина Мацокина, Наталья Мекрюкова.

У мужчин обе гонки будут бежать Александр Большунов, Ермил Вокуев, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Иван Якимушкин. Только в спринте выступят Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Сергей Ардашев, а только на дистанции — Алексей Червоткин, Денис Спицов, Евгений Белов.