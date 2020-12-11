Сборная России по скелетону завоевала три медали на третьем этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Инсбруке.

В женских соревнованиях первое место заняла россиянка Елена Никитина. Второй стала представительница Нидерландов Кимберли Бос, а третью строчку разделили австрийка Янин Флок и немка Тина Херманн. Так как в Инсбруке начался сильный снегопад, результат этапа определялся по одной попытке.

У мужчин россиянин Александр Третьяков и представитель Латвии Мартинс Дукурс показали одинаковые результаты и разделили первое место. Бронзовым призёром стал ещё один россиянин Никита Трегубов, отставший от лидеров всего на 0,02 секунды.

Следующие соревнования также будут проходить в Инсбруке через неделю, 18 декабря.