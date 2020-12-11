Подмосковные «Химки» на своей арене обыграли тульский «Арсенал» в матче 18-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник «Химок» Илья Кухарчук, отличившийся на 12-й минуте с передачи хавбека Александра Трошечкина.

Набрав 22 очка после 18 встреч, «Химки» расположились на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Арсенал» с 14 баллами занимает 13-е место. Тульская команда не одерживает победы на протяжении уже семи туров.

В следующем матче «Арсенал» на выезде встретится с «Ротором», а «Химки» на своем поле примут московский «Локомотив».