Сборная России по гандболу сыграла вничью с Францией в основном раунде чемпионата Европы среди женских команд. Игра проходила в Хернинге (Дания) на арене «Йюске-Банк-Боксен» и завершилась со счетом 28:28.

Подопечные Амброса Мартина выиграли первый тайм с преимуществом в три мяча — 19:16. После перерыва француженки перехватили инициативу и поразили ворота российской команды 12 раз, в то время как сами пропустили лишь 9.

Сборная России была близка к поражению в один мяч, однако за несколько секунд до финального свистка сравняла счет и свела игру к ничьей.

Таким образом, обе команды идут на турнире без поражений и лидируют в турнирной таблице группы I. В следующем матче россиянки встретятся со сборной Дании, игра состоится 15 декабря.