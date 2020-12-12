В австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 12 декабря, состоится женская эстафетная гонка, спортсменки отправятся на дистанцию в 13:45 по московскому времени.

В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.

За норвежскую команду побегут Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Ульсбю Ройселан. В составе шведской сборной выступят Йоханна Скоттхейм, Линн Перссон, а также сестры Ханна и Эльвира Оберг.

Напомним, накануне сборная России установила новый антирекорд, проведя 29 подряд гонок без медалей. Учитываются результаты и женской, и мужской команд.