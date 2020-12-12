В австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 12 декабря, состоится мужская гонка преследования, спортсмены выйдут на старт в 16:45 по московскому времени.

Биатлонистам предстоит преодолеть 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами, за каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Стартовый лист на пасьют составляется по результатам спринта, прошедшего ранее. Таким образом, первым на дистанцию отправится норвежец Йоханнес Дале, вторым и третьим — французы Кентен Фийон-Майе и Фабьен Клод. Йоханнес Бё начнет гонку четвертым, Себастьян Самуэльссон — пятым.

Первым из россиян на старт выйдет Александр Логинов под 20-м номером. Эдуард Латыпов побежит 21-м, Евгений Гараничев — 29-м, Матвей Елисеев — 32-м, Антон Бабиков — 57-м. Карим Халили по итогам спринта не попал в пасьют.