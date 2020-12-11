В 12 туре английской Премьер-лиги «Лидс» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 11 декабря. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

«Лидс»

За одиннадцать сыгранных матчей в рамках английского первенства «Лидс» набрала себе в копилку 14 баллов, что является достаточно средним результатом в рамках турнирной таблицы АПЛ. Клуб располагается на 14 строчке.

В открывающих матчах «Лидс» начал активную и дерзкую игру и многие аналитики даже считали, что клуб имеет все шансы вырваться в первые места. Сперва футболисты обыграли «Фулхэм» в равной борьбе со счётоом 4-3, а затем расправились с минимальным отрывом против «Шеффлид Юнайтед».

«Лидс» даже смог сыграть в ничью против «Манчестер Сити» со счётом 1-1, однако сразу после не справились с «Вулверхэмптоном» (0-1).

За последние пять сыгранных встреч команда имеет всего одну победу, три поражения и одну ничью. Многое не клеится и в атаке и в защитеу подопечных Марсело Бьелсы.

«Вест Хэм»

«Вэст Хэм» располагается на восьмой строчке и имеет в своём арсенале 17 баллов за одиннадцать сыгранных поединков. До зоны Лиги Европы клубу рукой подать, всего три очка.

Коллектив вылетел из 1/8 финала Кубка лиги, но ни капли не демотивировался от этого. Сперва «Железные» разгромили «Лестер» со счётом 3-0, затем сыграли с ничейным результатом против «Тоттенхэма» со счётом 3-3 и против «Манчестер Сити» (1-1) и выступили достойно против «Ливерпуля», но не смогли дожать в важных моментах.

Прогноз и ставка

На победу «Лидса» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.26, на ничью они дают коэффициент 3.68, а на победу «Вест Хэма» — 3.20.

Эксперты считают, что обе команды будут выступать наравне, особенно исходя из последних результатов, поэтому предлагают прогноз на победу «Вест Хэма» с коэффициентом 3.20.