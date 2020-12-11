Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетовал на то, что в ходе тренировок в Абу-Даби его болид вел себя не так, как в Бахрейне. Напомним, гонщик пропустил Гран-при Сахира из-за коронавируса, на его машине выступал Джордж Расселл.

«Что касается меня, то ощущение, что я пробыл вне болида долгое время. Такое ощущение, что это было знакомство с машиной. Болид был не таким, каким я его оставил. Баланс не тот, что был прежде, но работаю над тем, чтобы вернуть всё в комфортное состояние», — заявил Хэмилтон, слова которого приводит официальный сайт Формулы-1.

Британец подчеркнул, что ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к машине в обоих тренировочных сессиях, но в целом все прошло неплохо.

Завтра, 12 декабря, в Абу-Даби состоится третья свободная практика и квалификация. Джордж Расселл, помощь которого больше не требуется «Мерседесу», вернулся в «Уилльямс».