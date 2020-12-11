Директор киберспортивной организации forZe Сергей MegioN Игнатно высказался об уходе тренера состава по СS:GO Сергея lmbt Бежанова. СЕО поблагодарил lmbt за проделанную работу и признался, что было тяжело расходиться с таким высоким профессионалом своего дела.

Сложно расставаться с людьми которых ты очень сильно уважаешь, которых ты считаешь лучшими в своём деле, но иной раз обстоятельства выше нас. Лично от меня большой респект и благодарность за все, что ты сделал для нас! Удачи бро.

Lmbt был тренером коллектива с середины лета 2020 года. За этот период forZe выступила на IEM New York 2020 и Flashpoint Season 2.

10 декабря Сергей lmbt Бежанов покинул клуб. Об этом заявила организация в своём официальном паблике ВКонтакте. СЕО организации Сергей MegioN Игнатко подвёл итоги совместной работы и поблагодарил Бежанова за проявленное труд и упорство в работе.