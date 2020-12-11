Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил свое выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Спортсмен финишировал 32-м, допустив два промаха и проиграв лидеру 1 минуту 45,2 секунды.

«Была ли проблема с разложением сил? Когда сил мало, их не очень сложно раскладывать. Выходил на старт с тактикой работать на рубеже и сохранить силы на последний круг», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Биатлонист признался, что была тревога, что повторится такая же проблема, как в Контиолахти, где у него сильно западала скорость на последнем круге. Однако в Хохфильцене трасса жесткая и быстрая, поэтому большого отставания быть не должно, отметил Елисеев.

На заключительном круге он проиграл ходом 17 секунд лидирующему Йоханнесу Дале. По словам Матвея, когда побежит другой лидер, отставание будет больше, но и сегодняшнее тоже многовато.

Завтра, 12 декабря, Елисеев примет участие в гонке преследования, он выйдет на дистанцию под 32-м номером.