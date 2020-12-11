Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил мнение, что лидер команды Александр Логинов может набрать оптимальную форму к чемпионату мира.

Хованцев отметил, что у спортсмена еще с прошлого года есть травмы — спины и локтя, однако он не слишком много потерял в подготовке. Специалист уверен, что Логинов будет разгоняться по ходу сезона, но сейчас он не в таком состоянии, как был в прошлом году.

«Мне кажется, что Логинов подойдёт в оптимальной форме к чемпионату мира. До Контиолахти он выполнял подводящую работу сам, у него было контрольных стартов. Плюс высота, на ней не все готовы выступать сразу», — сказал Хованцев, слова которого приводит «Спорт день за днём».

Напомним, в текущем сезоне Логинов еще ни разу не поднимался на пьедестал почета. Сегодня, 11 декабря, он занял 20-е место в спринте в Хохфильцене, а завтра примет участие в гонке преследования.